Общество

Александр Котов: Вооружённые Силы являются гарантом суверенитета и территориальной целостности страны

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил всех причастных с Днём защитника Отечества.

«23 февраля – всенародный праздник, ставший символом уважения и благодарности воинам всех поколений, чей служебный долг и зов сердца – защищать родную землю и свой народ», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что вооружённые Силы являются гарантом суверенитета государства и территориальной целостности страны.

«Так было, когда рабоче-крестьянская Красная Армия только зарождалась в боях с белогвардейцами, на фронтах Великой Отечественной войны, когда советские войска громили фашистов, затем в Афганистане, Чечне, во всех горячих точках, где офицеры и солдаты доблестно сражались по приказу Родины. Сегодня новое поколение защитников Отечества демонстрирует стойкость и несокрушимость в борьбе за национальные интересы России. Участники специальной военной операции, унаследовав от предков ответственность за судьбу Отчизны и готовность отдать жизнь за Родину, героически сражаются на поле боя с верой в правду и многовековые ценности. Уверен, что высокий боевой дух, доблестное исполнение воинского долга и поддержка общества позволят нашим военным в кратчайшие сроки успешно выполнить все поставленные Президентом РФ задачи. Спасибо за верную и честную службу Родине! С Днём защитника Отечества!», - добавил Александр Котов.