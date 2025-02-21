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Общество

В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках

23.02.2025 16:25|ПсковКомментариев: 0

В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщила журналистам, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно.

«Распространяется информация о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard. Сайт банка по ссылке - фейковый и потребует ввода данных действующих карт. Если это сделать, деньги и личные данные будут украдены. Будьте бдительны», - говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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