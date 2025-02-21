Общество

Авиакомпании РФ будут закупать отечественные самолеты даже при возвращении иностранных

Российские авиакомпании при возобновлении поставок иностранной авиатехники будут в первую очередь приобретать отечественные самолеты. Об этом заявил первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

«Мы точно найдем решение, компромисс таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты», - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Говоря об автопроме, вице-премьер подчеркнул, что «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, - уже не получится».

Ранее Мантуров заявлял, что Россия будет пристально рассматривать возвращение ушедших в 2022 году с рынка РФ компаний.