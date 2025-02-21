Общество

Дновский район отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Город Дно и Дновский район сегодня, 24 февраля, отмечают 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В музейно-выставочном центре города Дно сегодня, 24 февраля, откроется экспозиция «Земля многострадальная». В связи с тем, что день освобождения Дновского района от немецкой оккупации в этом году - рабочий день, было принято решение провести митинг в честь освобождения и мероприятия проекта «Ожившая история» 23 февраля, в воскресенье.

Город Дно был освобожден частями 54-й Армии и 1-й Ударной Армии в ходе проведения Старорусско-Новоржевской операции. Среди подразделений, принимавших участие в боях, была 182-я стрелковая дивизия 1-й Ударной Армии. Только за двое суток наступления она освободила 85 населённых пунктов, в ходе штурма 23-24 февраля 1944 года освободила город Дно.

Во время оккупации часть Дновского района входила в Партизанский край. Народные мстители совершали диверсии до самого наступления Красной Армии.