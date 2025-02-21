Общество

Александр Козловский: Дновский район — земля с богатой историей, трудолюбивыми и талантливыми людьми

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Дновского района с 81-й годовщиной освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Этот день вписан в историю района как символ мужества, стойкости и безграничной любви к родной земле. В те суровые годы наши деды и прадеды, не щадя себя, сражались за свободу, защищая родную землю от врага. Их подвиг — это пример несгибаемой воли, верности Отечеству и великой силы духа. Каждый год, вспоминая события тех лет, мы склоняем головы перед памятью воинов, партизан и мирных жителей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить под мирным небом. Мы благодарны ветеранам, которые, преодолевая лишения и страх, приближали этот долгожданный день освобождения. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах», – написал Александр Козловский.

Он отметил, что сегодня Дновский район — это земля с богатой историей, трудолюбивыми и талантливыми людьми.

«Мы живём в мире, который был завоёван огромной ценой, и наша задача — сохранить память о тех, кто отдал за это свои жизни. Дорогие друзья, в этот памятный день примите искренние слова благодарности и уважения. Пусть мужество и сила духа наших предков вдохновляют нас на новые свершения. Пусть в каждом доме будут мир, счастье и благополучие! С праздником вас! С днем освобождения Дновского района!» – добавил парламентарий.