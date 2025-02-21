Общество

Уже 10 человек решили принять участие в программе «Герои земли Псковской»

Уже 10 человек решили принять участие в программе «Герои земли Псковской». Об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова сообщила на пресс-конференции, посвященной запуску и реализации программы «Герои земли Псковской».

«На сегодняшний день у нас порядка десяти заявок зарегистрировано, но надо понимать, что этап регистрации он не такой быстрый, для действующих военнослужащих своя форма, для тех, кто уже демобилизован, есть анкета с данными, которые необходимо заполнить и также написание эссе. Поэтому вполне возможно, человек, решивший принять участие, подойдет к этому очень основательно. Я думаю, что есть те участники, которые начали заполнять анкету, продолжат сегодня, десять человек - это уже хороший результат», — сказала Ирина Иванова.

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в День защитника Отечества, 23 февраля, в Псковской области. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Регистрация участников программы продлится с 23 февраля до 31 марта 2025 года на сайте. Затем с 1 по 30 апреля начнется этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой.