Общество

Росгвардейцы изъяли у псковичей 32 единицы оружия за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 17 по 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, изъяли 32 единицы оружия и более 200 боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право его хранения и ношения.