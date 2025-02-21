Фотовыставка «Отец Героя» открыта в региональном фонде «Защитники Отечества»

Фотовыставка «Отец Героя», организованная совместными усилиями Псковского областного Собрания депутатов и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» открыта в Пскове. На площадке фонда представлены портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Все они жители Псковской области. Отцы держат в руках фотографии своих детей и их награды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов
Идея проекта «Отец Героя» появилась в Государственной Думе РФ, затем её подхватили в регионах. Вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих рассказал, как только депутаты услышали об этом проекте, было принято решение организовать выставку «Отец Героя» в Псковской области.
Сейчас на выставке можно увидеть 12 портретов. По словам руководителя регионального фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой, в скором времени фотографий станет больше – еще 13 отцов, чьи сыновья проявили героизм, исполняя воинский долг перед Родиной, дали согласие сделать фотографии, чтобы поделиться отцовской гордостью.
Выставка будет открыта в течение всего года. В планах сделать ее выездной и показать в тех муниципалитетах, где живут отцы героев, чьи портреты представлены на выставке.