Общество

Фотовыставка «Отец Героя» открыта в региональном фонде «Защитники Отечества»

Фотовыставка «Отец Героя», организованная совместными усилиями Псковского областного Собрания депутатов и регионального фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» открыта в Пскове. На площадке фонда представлены портреты отцов, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Все они жители Псковской области. Отцы держат в руках фотографии своих детей и их награды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Идея проекта «Отец Героя» появилась в Государственной Думе РФ, затем её подхватили в регионах. Вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих рассказал, как только депутаты услышали об этом проекте, было принято решение организовать выставку «Отец Героя» в Псковской области.

«Может быть, сложно назвать это выставкой в прямом значении слова. Это дань памяти и уважения отцам героев, которые часто остаются в тени. Но мы знаем, что героями не рождаются – ими становятся, и это зависит от того, как воспитывает семья, отец, Родина. На этих портретах мы с честью представляем отцов, которые воспитали достойных сыновей. Очень важно, чтобы все мы знали об этих семьях и об отцах, воспитавших истинных героев. Они сами тоже герои», - поделился Игорь Дитрих, посещая выставку.

Сейчас на выставке можно увидеть 12 портретов. По словам руководителя регионального фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой, в скором времени фотографий станет больше – еще 13 отцов, чьи сыновья проявили героизм, исполняя воинский долг перед Родиной, дали согласие сделать фотографии, чтобы поделиться отцовской гордостью.

«Для нас это огромная честь, что в Год защитника Отечества и в юбилейный год Победы на площадке филиала фонда «Защитники Отечества» будет открыта выставка, посвященная отцам героев СВО. К нам в фонд приходит очень много наших подопечных, много детей, мы постоянно проводим мероприятия с нашей молодежью, студентами, общественными организациями, поэтому у нас есть возможность рассказывать о наших героических земляках и увековечить их память», – отметила руководитель Псковского филиала фонда «Защитники Отечества».

Выставка будет открыта в течение всего года. В планах сделать ее выездной и показать в тех муниципалитетах, где живут отцы героев, чьи портреты представлены на выставке.