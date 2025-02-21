Общество

План взаимодействия подписали комитет по культуре и Погрануправление ФСБ

Сегодня, 24 февраля, в комитете по культуре Псковской области состоялось подписание плана взаимодействия комитета с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, сообщается на странице представителя АНО «ПсковКреатив» Лариса Семашко

«Сегодня в комитете по культуре Псковской области состоялось подписание плана взаимодействия Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с комитетом», - сказала Лариса Семашко.

Она добавила, что до этого план подписали с историко-краеведческими музеями Псковской области: Острова, Пыталово, Гдова, Невеля и Себежа.

«Основная цель - создание в музеях экспозиций, выставок, посвящённых пограничной истории региона, проведение совместных мероприятий в интересах патриотического воспитания молодёжи», - отметила Лариса Семашко.