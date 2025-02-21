Общество

Депутат Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов посетил ветерана труда Марию Ефимович, которая недавно отметила свой 95-й день рождения.

Мария Ефимович, уроженка поселка Шексна, Вологодской области, во время Великой Отечественной войны работала в своем родном поселке, где была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С 1952 года Мария Ефимович проживала на севере, а три года назад ее дочь забрала ее к себе, чтобы обеспечить больше заботы и внимания.

В честь знаменательной даты депутат вручил ветерану медаль, которая была вручена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в связи с празднованием 80-летия Великой Победы.