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Общество

Дмитрий Барабанов вручил юбилейную медаль Победы несовершеннолетней узнице из Пскова

21.02.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы бывшему несовершеннолетнему узнику Нине Васильевой. 

Нина Васильева рассказала о том, как сложно было жить в те времена, с какими проблемами сталкивается сейчас и о том, как любит свою Родину: «Мне было 2 годика, когда меня увезли в Эстонию. Относились к нам ужасно: однажды бросали к свиньям, чтобы те нас съели. Переводили по льду привязанных друг к другу, один упадет - все потонут. Но мы не утонули. У мамы нас было четверо. Сестра была в лётной части, пропала без вести. Брат танкист оказался в госпитале в Ставрополе. Однажды, пришло нам письмо, в котором было написано: "вся семья погибла"». 

Бывшая узница рассказала, что тяжело было и после войны. Жили в землянках. Ходили в школу пешком по семь километров в одну сторону.

«А сейчас родители жалуются, что детей к школе на машине не подвезти. А сейчас хорошо все. Так, как сейчас, никогда не жили. У меня дочь и внучка помогают мне во всем. Единственное, что ко врачам не попасть совсем. К кардиологу не записали, к эндокринологу только через год, на УЗИ сердца - только через полгода. А ещё у меня диабет. Уже год покупаем лекарства за свой счет, не выдают бесплатные. Беспокоит ещё очень, что ребята наши сейчас на СВО гибнут, - сказала Нина Васильева. - Хочется, чтобы страна жила и не было больше войн. Это страшно, очень страшно. Если кто-то ругает нашу Россию, всегда защищаю и говорю: "плохо - уезжайте!". Я чисто советско-русский человек! Здоровья Путину Владимиру Владимирову! Богу молюсь за него и страну нашу!»

Дмитрий Барабанов поздравил Нину Васильеву с наступающим праздником. Пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Барабанов вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Антонине Ивановой, Анне Ильиной, Зинаиде Долженко, Людмиле Завьяловой. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Барабанов Дмитрий Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №14
Теги: #медаль
Источник: Псковская Лента Новостей
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