Дмитрий Барабанов вручил юбилейную медаль Победы несовершеннолетней узнице из Пскова

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы бывшему несовершеннолетнему узнику Нине Васильевой.
Нина Васильева рассказала о том, как сложно было жить в те времена, с какими проблемами сталкивается сейчас и о том, как любит свою Родину: «Мне было 2 годика, когда меня увезли в Эстонию. Относились к нам ужасно: однажды бросали к свиньям, чтобы те нас съели. Переводили по льду привязанных друг к другу, один упадет - все потонут. Но мы не утонули. У мамы нас было четверо. Сестра была в лётной части, пропала без вести. Брат танкист оказался в госпитале в Ставрополе. Однажды, пришло нам письмо, в котором было написано: "вся семья погибла"».
Бывшая узница рассказала, что тяжело было и после войны. Жили в землянках. Ходили в школу пешком по семь километров в одну сторону.
Дмитрий Барабанов поздравил Нину Васильеву с наступающим праздником. Пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Барабанов вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Антонине Ивановой, Анне Ильиной, Зинаиде Долженко, Людмиле Завьяловой.