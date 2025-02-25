Расписание движения поездов маршрутом Дно - Псков изменится с 27 февраля

Расписание движения пригородных поездов №6657 Дно - Псков и №6658 Псков - Дно изменится с 27 февраля в связи с предоставлением окон, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Расписание №6657 Дно - Псков:
- отправление от станции Дно в 04:59,
- Пост 557 км 05:02,
- Роща 05:24-05:30:5,
- Порхов 05:48-05:50,
- Лунево 06:14-06:20,
- Подсевы 06:29-06:32,
- Вешки 06:48:5-06:50:5,
- Карамышево 07:09:5-07:11:5,
- Кеб 07:30-07:32,
- Березки 07:48-07:49,
- прибытие на станцию Псков в 07:55.
№ 6658 Псков - Дно:
- отправление от станции Псков в 18:58,
- Березки 19:05:5-19:06:5,
- Кеб 19:22-19:23:5,
- Карамышево 19:42:5-20:02,
- Вешки 20:22-20:26,
- Подсевы 20:42:5-20:43:5,
- Лунево 20:52-20:53,
- Порхов 21:15:5-21:16:5,
- Роща 21:35:5-21:52,
- Пост 557 км 22:13,
- прибытие на станцию Дно в 22:16.