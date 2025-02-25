Общество

День открытых дверей провел Псковский филиал университета ФСИН

Для студентов, окончивших в Пскове обучение по программе среднего профессионального образования и выразивших желание продолжить обучение по направлению подготовки «Юриспруденция», в Псковском филиале университета ФСИН России состоялся день открытых дверей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Будущих абитуриентов приветствовал начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев. Представители образовательной организации и УФСИН России по Псковской области подробно рассказали об особенностях приемной кампании 2025 года, порядке зачисления в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета.

Для участников дня открытых дверей была организована экскурсия по территории образовательной организации, в ходе которой они ознакомились с материально-технической базой образовательной организации, увидели спортивный зал, столовую и общежитие, а также учебные аудитории.

Псковские студенты узнали об истории образовательной организации, посетив музейную экспозицию и увидев видеофильм о Псковском филиале Университета ФСИН России.

Кроме того, для будущих абитуриентов была организована выставка стрелкового оружия, состоящего на вооружении в подразделениях ФСИН России.