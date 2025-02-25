Общество

Салоны МегаФона были отмечены премией «Лучший магазин года-2024»

Розничная сеть МегаФона признана лучшей среди сетевых магазинов в категории «Салон связи и электроники» по версии ежегодной премии «Лучший магазин года», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

На протяжении всего 2024 года компания проводила комплекс мероприятий по повышению качества обслуживания и уровню сервиса как в своих, так и во франчайзинговых салонах связи. В частности, были внедрены новые методики обучения и мотивации персонала, позволившие существенно повысить уровень компетенции сотрудников розничных точек.

Большое внимание было уделено комфорту покупателей в салоне, а также скорости их обслуживания. Это особенно важно в контексте новых требований законодательства, вступивших в силу с 1 января текущего года. В частности, появились новые условия по оформлению договоров на оказание услуг связи, введен запрет на обезличенное пополнение счетов, что привело к объективному росту нагрузки на персонал.

Наконец, компания гибко подходит к формированию ассортимента своих розничных точек, оперативно предлагая клиентам новые и самые популярные модели смартфонов и других гаджетов.

В текущем году МегаФон продолжит работу по дальнейшему развитию розничной сети.

Премия «Лучший магазин года» – это крупнейшее открытое голосование покупателей в России. Покупатели определяют, какой сетевой и онлайн-магазин они считают лучшим. В 2024 году в общественном голосовании участвовали 2,2 миллиона потребителей. Всего в список фаворитов покупательских предпочтений попали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и 3 номинациях.

Как отмечают организаторы, собранные данные, методика и анализ результатов прошли официальный внешний аудит и были нотариально заверены.

В голосовании на премию «Лучший магазин года» сначала участвовали только сетевые и онлайн-магазины, а в 2021 году к ним присоединились онлайн-сервисы – доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и каршеринг. Новое голосование в рамках премии «Лучший магазин года» стартует в конце марта.