Общество

Суд отказал великолучанину в замене военной службы на альтернативную из-за пропуска срока подачи заявления

Великолукский городской суд рассмотрел административное исковое заявление гражданина против Военного комиссариата Псковской области и призывной комиссии Великолукского района. Истец оспаривал решение призывной комиссии от 19 декабря 2024 года, согласно которому ему было отказано в замене обязательной военной службы на альтернативную гражданскую службу, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Истец утверждал, что комиссия приняла неправомерное решение, основываясь на утверждении о нарушении сроков подачи заявления. По его словам, сроки были соблюдены, и решение должно быть отменено.

Однако суд установил, что истец действительно пропустил установленный законом срок для подачи заявления. Согласно законодательству, заявления о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу должны подаваться до 1 октября соответствующего года. Заявление истца поступило только 9 декабря 2024 года, то есть после окончания данного срока.

На основании представленных доказательств суд признал решение призывной комиссии правомерным и отклонил требования истца. Решение суда пока не вступило в законную силу.