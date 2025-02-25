Малолетней узнице концлагеря вручил медаль к 80-летию Победы Дмитрий Барабанов

Памятную медаль к 80-летию Великой Победы бывшей малолетней узнице фашистских концлагерей Людмиле Караваевой вручил депутат Псковской городской Думы по 14-ому округу Дмитрий Барабанов.
Памятную медаль депутат вручил по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Дмитрий Барабанов поздравил с наступающими праздником Людмилу Караваеву, пожелал крепкого здоровья и поблагодарил за стойкость и силу духа в те непростые времена восстановления России после войны.
Напомним, ранее депутат вручил еще несколько юбилейных медалей Победы.