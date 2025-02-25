Общество

Виктор Остренко: Молодежный парламент очень полезен для амбициозных ребят

Для ребят, которые имеют амбиции к деятельности в общественно-политической сфере, очень полезен Молодежный парламент при Псковском областном Собрании. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для ребят, которые имеют амбиции к деятельности в общественно-политической сфере, очень полезен Молодежный парламент, чтобы излишние иллюзии ушли, появились представления и том, как строится работа, как осуществляется взаимодействие с муниципальными властями, какие есть ресурсы, чтобы решать вопросы», — сказал Виктор Остренко.

Он добавил, что члены Молодежного парламента ходят на комитеты Собрания, отрабатывают представительскую функцию, общаются с молодежью, реализуют интересные и важные проекты.