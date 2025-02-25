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Общество

В Псковской области продолжается регистрация площадок для проведения «Диктанта Победы»

26.02.2025 16:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области идет активная регистрация площадок для проведения «Диктанта Победы — 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне «Единая Россия» проводит международную акцию. Она состоится 25 апреля во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В Псковской области в прошлом году было организовано более 80 площадок для проведения тестирования в рамках акции. Многие из них имеют непосредственное отношение к историческому периоду, которому посвящена акция. 

«Международная патриотическая акция "Диктант Победы" – это не просто событие, это наш общий долг перед теми, кто подарил нам мирное небо над головой. В нашем регионе, как и во всей стране, стартовала регистрация площадок "Диктанта Победы". Это событие имеет огромное значение для всех нас, ведь оно не только напоминает о великом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, но и объединяет людей разных поколений и культур вокруг общей памяти о героизме и жертвах, принесённых ради мира и свободы», – рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Предложить площадку для проведения «Диктанта Победы» можно на сайте диктантпобеды.рф. Для этого подходят помещения, готовые принять группу участников — например, образовательные учреждения, Дома культуры, библиотеки, музеи. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону в Пскове: 72-72-29. Подать заявку необходимо до конца марта.

Регистрация участников тестирования состоится позднее — также на сайте проекта. Этот же ресурс позволит написать диктант онлайн в день его официального проведения, а перед этим – подготовиться, ответив на вопросы пробных тестов.

Напомним, в 2024 году тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и в 61 стране мира. Вместе с горожанами на вопросы в преддверии Дня Победы ответили депутаты, активисты и сторонники «Единой России».

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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