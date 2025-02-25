Общество

Евросоюз ввёл санкции против псковского центра «Воин»

Страны Евросоюза ввели санкции против псковского центра «Воин», сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Работу нашего центра по военно-патриотическому воспитанию молодёжи заметили даже там и решили "обезопасить" себя введением санкций. Это доказательство того, что мы всё делаем правильно», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что центр «Воин» стал важной частью региональной команды, чья задача – сохранять и защищать историю, культуру и традиции России.

«Благодарю наших инструкторов за воспитание в молодом поколении настоящего русского духа, которого так боится запад. Будем и дальше упорно трудиться и выполнять все поставленные задачи – поддерживать наших военнослужащих и ветеранов СВО, растить ребят, которые с гордостью встанут на защиту своей страны», - добавил Михаил Ведерников.