Общество

Москалькова попросила ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова просит ускорить рассмотрение вопроса о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях. Об этом говорится в докладе уполномоченного за 2024 год.

Москалькова напомнила, что трудоспособные совершеннолетние граждане не имеют права на эти выплаты, но «на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека». Новый законопроект уже разработан Минюстом России, теперь дело за депутатами, пишет Kaluga-poisk.ru.

Омбудсмен отмечает, что 18-летие при 11-летнем среднем общем образовании наступает зачастую в то время, когда школьник еще даже не получил аттестат.