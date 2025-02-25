Общество

Виктор Остренко: Основная функция Молодежного парламента – работа со сверстниками

Основная функция Молодежного парламента при Псковском областном Собрании – это работа с широкими слоями молодежи. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С широкими слоями молодежи работают у нас как раз ребята из Молодежного парламента, это их основная функция. Именно для того, чтобы коммуникация происходила не на уровне взрослого поколения, а чтобы они могли доверительно и с пониманием всех задач и целей общаться со своими сверстниками из подрастающего поколения. Эта задача стоит перед Молодежным парламентом. Каждый из них находится в поле зрения всех участников общественно-политического процесса. Каждый из них имеет возможность взять на себя, в том числе, и ответственное решение по тому или иному проекту, который он будет развивать и двигать дальше», — сказал Виктор Остренко.

Он уточнил, что члены Молодежного парламента могут вносить законодательные инициативы на областной и федеральный уровень.