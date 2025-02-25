Общество

Приставы обязали работодателя выплатить зарплату жителю Опочки

Судебные приставы в Псковской области взыскали с индивидуального предпринимателя невыплаченную зарплату, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по региону.

Житель города Опочка столкнулся с проблемой невыплаты заработной платы и, не добившись результата в переговорах с работодателем, решил обратиться в суд. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования истца и обязал работодателя выплатить не только задолженность по зарплате, но и компенсацию за нарушение сроков выплаты, а также возмещение морального вреда. В итоге общая сумма взыскания составила 79 тысяч рублей.

После вынесения решения судебный пристав-исполнитель уведомил директора организации о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможной уголовной ответственности за уклонение от исполнения судебного решения.

Индивидуальный предприниматель в установленный срок не оплатил задолженность, судебный пристав-исполнитель применил полный комплекс мер принудительного характера.

Принятые меры подействовали, и в течение нескольких дней на депозитный счет отделения судебных приставов поступили деньги, после чего зарплата и прочие выплаты были перечислены работнику.