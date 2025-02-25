Звезда сериала «Сплетница» умерла в 39 лет

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, сообщает New York Post со ссылкой на источники и полицию.
Трахтенберг широко известна по ролям в таких сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница».
По информации издания, мать нашла Трахтенберг мертвой около 8 утра в среду в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Отмечается, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, пишет РИА Новости.
По данным телеканала ABC, смерть произошла по естественным причинам. Ее обстоятельства и характер установят после вскрытия.