Общество

Звезда сериала «Сплетница» умерла в 39 лет

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, сообщает New York Post со ссылкой на источники и полицию.

Трахтенберг широко известна по ролям в таких сериалах, как «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница».

По информации издания, мать нашла Трахтенберг мертвой около 8 утра в среду в элитном жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Отмечается, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, пишет РИА Новости.

По данным телеканала ABC, смерть произошла по естественным причинам. Ее обстоятельства и характер установят после вскрытия.