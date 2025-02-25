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Общество

«Зверьё моё»: Чау-чау, акита-ину и сиба-ину — какие они? ВИДЕО

27.02.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 февраля.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица псковского питомника собак азиатских пород «Летара» Татьяна Раскатова и ещё подопечные Софи и Боня.

Гостья рассказала об особенностях чау-чау, акита-ину и сиба-ину. Каковы главные характеристики данных пород, к чему готовиться потенциальным владельцам? При выборе лучше обращать внимание на характер или темперамент? Поддаются ли эти породы воспитанию? Почему у чау-чау фиолетовый язык? Чем отличается акита-ину от сиба-ину? Какой породы был Хатико, и действительно ли животные могут быть настолько преданными? Как «азиаты» уживаются друг с другом и способны ли дружить с кошками?

Теги: #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
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