Общество

Стартовала 42-я очередная сессия Псковского областного Собрания

Стартовала 42-я очередная сессия Псковского областного Собрания, она проходит в актовом зале правительства Псковской области. Следить за ходом обсуждения онлайн можно на официальном сайте и страницах парламента в соцсетях.

Депутатам предстоит заслушать отчет управления Министерства внутренних дел Псковской области о проделанной работе в 2024 году, принять решение о преобразование десяти районов в муниципальные округа, внести изменения в действующие законы региона об ограничениях в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, о дополнительной мере социальной поддержки родителей и супругов военнослужащих, а также рассмотреть вопросы о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

Всего в повестке 34 вопроса.