Общество

Андрей Маковский: Миграционный вопрос остается открытым

Запретить мигрантам работать в такси и в общественном транспорте призвал лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский на сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие коллеги, уважаемые присутствующие, февральская сессия всегда проходит в предпраздничном периоде, и поэтому хочется поздравить всех мужчин с прошедшим праздником, пожелать крепкого здоровья, девушек поздравить с наступающим и пожелать крепкого терпения. Также хочется с трибуны областного Собрания отметить работу нашей Федеральной службы безопасности. Был предотвращен теракт, и хочется сказать спасибо за то, что мы сейчас живем, работаем в условиях безопасности. Я думаю, что они действительно достойны, того, чтобы публично сказать им спасибо», - начал свое выступление Андрей Маковский.

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Но при этом миграционный вопрос остается открытым, продолжил депутат. «Я уже раньше призывал запретить мигрантам работать в такси и общественном транспорте. И призываю сделать сейчас. За этот период в Республике Татарстан запретили работать с мигрантами в общественном транспорте. И ничего страшного не случилось, экономика в Татарстане не рухнула, все это нормально», - заметил парламентарий.

Другая важная тема, отметил Андрей Маковский, - это разговоры о возможном возвращении фирм и предприятий, которые «три года назад ушли, громко хлопнув дверью». «И здесь хочется обозначить позицию партии "Новые люди" о том, что да, действительно, надо дать шанс вернуться, но это нужно сделать небесплатно. Важно ввести повышенную пошлую на все западные товары, которые мы в России уже научились производить не хуже. Компании, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны, должны заплатить обязательный возвратный платеж. А тем компаниям, которые финансировали ВСУ, нужно полностью запретить возвращение на российский рынок», - заявил депутат.