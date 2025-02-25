Общество

Во второй тур конкурса «Лучший муниципальный служащий» прошли 13 псковичей

Областной конкурс «Лучший муниципальный служащий», направленный на повышение престижа муниципальной службы и выявление наиболее успешных работников, подошёл к завершению своего первого этапа. Комиссия рассмотрела 22 заявки от представителей 17 муниципалитетов региона, которые соревновались в двух категориях: руководители и специалисты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники предоставили конкурсные работы, соответствующие пяти основным номинациям: «ЖКХ, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения», «Организационное, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правовое обеспечение», «Экономика» и «Социальное развитие (образование, культура, спорт, туризм, молодежная политика)».

По итогам оценки представленных материалов 13 участников прошли во второй тур, который состоится в марте. Им предстоит пройти тестирование на знание законодательных норм, основ грамматики, а также решить практические кейсы в рамках очного формата.

Конкурс организован управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.