Общество

Определён уполномоченный орган для проведения экзамена на знание охотминимума

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области наделён полномочиями по проведению проверки знаний, входящих в охотминимум. Норма федерального законодательства об обязательном экзамене для получения охотничьего билета вступает в силу с 1 сентября 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, на уполномоченный исполнительный орган в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов возложены полномочия по ведению реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, за исключением охотничьих ресурсов, занесённых в Красную книгу РФ.

Напомним, что охотминимум включает в себя знания требований безопасности, ограничений охоты, основ биологии диких животных, а также навыков безопасного обращения с орудиями охоты, ориентирования на местности и обращения с добытыми охотничьими ресурсами.