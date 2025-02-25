Псковские НКО смогут получать гранты на проекты по адаптации участников СВО

Расширен перечень видов деятельности, занятие которыми даёт право социально ориентированным некоммерческим организациям получать государственную поддержку. Изменения законодательства приняты на февральской сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов
Речь идёт о деятельность СОНКО в области социальной адаптации и психологической поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей.
Появление дополнительного пункта в перечне видов деятельности позволит социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе претендовать на государственную финансовую поддержку в виде грантов на проекты социальной и психологической помощи участникам СВО после их возвращения из зоны вооружённого конфликта.