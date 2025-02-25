Общество

Получение выплаты на приобретение жилья упростили детям-сиротам из Псковской области

Изменения в закон Псковской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приняли депутаты на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Изменение принято с целью обеспечения соблюдения прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые изъявили желание получить региональную выплату на приобретение жилого помещения в собственность.

Согласно предлагаемому изменению из числа детей-сирот на дату подачи заявления о предоставлении региональной выплаты будут представлять не утвержденное судом мировое соглашение об отсутствии у лица из числа детей-сирот требований к органу местного самоуправления об обеспечении жилым помещением, а письменное согласие на урегулирование с органом местного самоуправления судебного спора об обеспечении жилым помещением.

При этом действия лиц из числа детей-сирот, направленные на урегулирование судебного спора, будут осуществляться после принятия Комитетом по социальной защите Псковской области решения, подтверждающего право на предоставление им региональной выплаты.

Таким образом, лица из числа детей-сирот при обращении в суд с целью заключения мирового соглашения будут иметь гарантии о соблюдении их прав на обеспечение жилыми помещениями путем предоставления им региональной выплаты, а не в результате исполнения решения суда об обеспечении жилыми помещениями.