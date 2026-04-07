 
Общество

Региональный этап чемпионата высоких технологий завершится в Пскове 10 апреля

Региональный этап чемпионата высоких технологий Псковской области проходит до 10 апреля. Мероприятие является частью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» и направлено на поддержку талантливой молодежи и укрепление кадрового потенциала страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Соревновательные компетенции чемпионата охватывают следующие направления:

  • Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдаленные регионы;
  • Специалист по организации питания на транспорте;
  • Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии;
  • Диагностика, анализ и профилактика профессиональных заболеваний специалистов на железнодорожном транспорте.

В рамках чемпионата организована профориентационная программа, включающая экскурсии в АНО ДПО «Центр образования и воспитания детей и молодёжи» и в Псковский агротехнический колледж. Эти экскурсии помогут школьникам погрузиться в практические аспекты современных профессий и ознакомиться с последними тенденциями в области высоких технологий.

Участие в чемпионате высоких технологий предоставляет молодым специалистам возможность продемонстрировать свои навыки и получить ценный опыт, что является важным шагом к их профессиональному развитию и трудоустройству в будущем, заметили организаторы. 

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

