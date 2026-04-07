Псковские профсоюзы участвуют в первом белорусско-российском семинаре по охране труда

Форум, объединивший специалистов по охране труда двух стран, стартовал в столице Беларуси сегодня. От Псковской области в семинаре принимает участие главный технический инспектор труда Светлана Афонина, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

На открытии мероприятия с приветственным словом выступили председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько и председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

В центре внимания — ключевые аспекты безопасности на производстве: соблюдение трудового законодательства; расследование, причины и профилактика несчастных случаев; актуальные изменения в законах России и Беларуси; внедрение цифровых технологий; вовлечение работников в управление профессиональными рисками.

Участники программы посетят выставку белорусских средств индивидуальной защиты, завод ОАО «Керамин» и образовательный центр безопасности МЧС Беларуси.

Отмечается, что главная цель — изучить опыт технической инспекции ФПБ и обменяться передовыми практиками в области охраны труда.

