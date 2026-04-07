В Великих Луках прошла акция «Правильно быть здоровым»

Профилактическая акция «Правильно быть здоровым» для школьников города, приуроченная к Всемирному дню здоровья, прошла в Великих Луках. Инициатором мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Площадкой проведения стал Инженерно-экономический лицей имени академика Ивана Виноградова. Руководитель учреждения, депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина поддержала инициативу и подчеркнула значимость подобных мероприятий.

В рамках акции для учащихся организовали тематический урок, который провела врач-инфекционист Наталья Дорожкина. Она рассказала школьникам о принципах здорового образа жизни, влиянии вредных привычек на организм человека, а также провела специальное тестирование, направленное на повышение уровня знаний о здоровье.

«Наш лицей не первый раз принимает участие в подобных акциях. Буквально на днях мы присоединились к массовой диспансеризации сотрудников и школьников. Важно формировать у детей ответственное отношение к своему здоровью с раннего возраста, развивать культуру здорового образа жизни и профилактики заболеваний», - отметила Юлия Ярышкина.

Данная акция станет частью системной работы по популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укреплению здоровья подрастающего поколения.