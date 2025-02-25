Общество

Полномочия Марины Хохловой прекратили на сессии областного Собрания депутатов

Прекращены полномочия председателя Счетной палаты Псковской области Марины Хохловы. В настоящее время ее кандидатура направлена в Счетную палату Российской Федерации на согласование для повторного назначения. Такое решение приняли на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Статья 4 закона Псковской области «О Счетной палате Псковской области» установлено, что срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Псковской области составляет пять лет.

Марина Хохлова назначена на государственную должность председателя палаты в 2020 году.

В настоящее время представление председателя Псковского областного Собрания депутатов и документы кандидата на указанную государственную должность Псковской области - Марины Хохловой направлены в Счетную палату Российской Федерации на согласование.

Напомним, что Марина Хохлова возглавляет орган государственного финансового контроля с февраля 2007 года. С 1990 по 2005 год она была руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области. С 2005 по 2006 год занимала пост начальника отдела контрольной работы Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. С 1 февраля 2006 года возглавляла Государственное контрольно-ревизионное управление Псковской области.