В Пскове демонтировали три самовольно установленные рекламные конструкции

Специалисты муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города» провели мероприятия по демонтажу трех самовольно размещённых информационных конструкций 27 февраля, сообщил Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.
Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова
Работы были организованы на фасадах зданий и ограждениях по адресам: улица Советской Армии, дом 64, и Октябрьский проспект, дом 56.
Напомним, ранее администрация потребовала демонтировать два торговых павильона на улице Коммунальной в Пскове.