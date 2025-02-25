В Пскове демонтировали три самовольно установленные рекламные конструкции

Две женщины пострадали при столкновении двух Chevrolet на Крестовском шоссе в Пскове. ФОТО

Через псковские КПП за год в страну прибыли свыше 174 тысяч иностранцев

Свыше 9,2 тысячи преступлений зарегистрировали в Псковской области за 2024 год

От преступных посягательств в Псковской области за год погибли 93 человека

Как выбрать средства для уборки дома, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Штраф назначили жителю Дно за оскорбление должностного лица

Выставка гобеленов «Вновь за синей птицей» откроется в Пскове

Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковский музей в первую среду месяца

Сокращение персонала может привести к полному отсутствию медпомощи в Себежском районе — Антон Минаков

Андрей Маковский: Миграционный вопрос остается открытым

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