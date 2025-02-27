Общество

Собаку «развернули» на псковской таможне в Финляндию из-за отсутствия сведений о вакцинации

В Шумилкино по итогам ветеринарного контроля домашнего питомца, следовавшего из Финляндии в Москву, запретили ввоз собаки на территорию России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном управлении Россельхознадзора.



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В ходе проверки документов было установлено отсутствие в ветеринарном паспорте собаки сведений о вакцинации не позднее чем за 20 дней до отправки животного, если оно не было привито в течение последних 12 месяцев против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций, лептоспироза.

Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС (Евразийский экономический союз) запрещен, оформлена декларация о возврате животного.