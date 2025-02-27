Общество

Рокировка по-псковски: пришла в ресторан в куртке, ушла в шубе

Псковичка, отдыхавшая в одном из псковских ресторанов, украла шубу незнакомой женщины из гардероба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.



Фото: senivpetro / Freepik

Девушка пришла в ресторан в куртке и оставила ее в гардеробе. Когда пришло время уходить, девушка зашла в гардероб и похитила понравившуюся ей шубку. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщина обвиняется в преступлении, предусмотренным п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция по предъявляемой похитительнице статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.