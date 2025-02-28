Общество

В Госдуме назвали проблему квадроберов более не актуальной

Смысла в разработке законопроекта, устанавливающего контроль над квадробингом, нет, тема ушла из повестки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заслуженный артист России Денис Майданов.

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«Я, честно говоря, не вижу и не видел смысла говорить об этом [законопроекте]. Можно сказать по-русски, все уже окстились и успокоились на эту тему. А у Государственной думы [РФ] есть гораздо важнее и серьезнее задачи», - ответил он на вопрос, ведется ли работа по созданию закона о контроле над квадробингом.

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По его словам, все уже поняли, что квадробинг «не может быть образом жизни детей» и что «играм свое место». «Переодевалки, маски и все такое - это Новый год под елкой, - отметил Майданов. - И родители, которые поняли, что это игра, поиграли и закончили, - молодцы, а если они потакают детям, а дети продолжают это воспринимать как образ жизни, то это проблема».

Он добавил, что все разумные люди уже высказались по теме квадробинга, это услышали как родители, так и сами квадроберы. «Мне кажется, все очистили вообще эту тему и повестку, нет никакого смысла к этому возвращаться», - приводит слова Майданова ТАСС.

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и других зверей. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.