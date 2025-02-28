Общество

Онкологическое заболевание выявили у великолучанки после планового осмотра врачом

Во время планового гинекологического осмотра в Великих Луках у 65-летней женщины без активных жалоб обнаружили патологию шейки матки. Впоследствии у пациентки было подтверждено онкологическое заболевание, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Фотографии: Псковская областная клиническая больница

«Женщину ничего не беспокоило. При осмотре была выявлена патология шейки матки. Для уточнения диагноза пациентке назначили дополнительные исследования: мазок на кольпоцитологию и мазок, выполненный методом ПЦР, на вирус папилломы человека высокоонкогенных типов», – рассказала врач-акушер-гинеколог поликлиники №1 великолукского филиала ПОКБ Екатерина Баранова.

Для подтверждения диагноза великолучанка была госпитализирована в гинекологическое отделение, где ей провели биопсию шейки матки. По результатам гистологии было подтверждено онкологическое заболевание.