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Общество

Онкологическое заболевание выявили у великолучанки после планового осмотра врачом

02.03.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Во время планового гинекологического осмотра в Великих Луках у 65-летней женщины без активных жалоб обнаружили патологию шейки матки. Впоследствии у пациентки было подтверждено онкологическое заболевание, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице.

Фотографии: Псковская областная клиническая больница

«Женщину ничего не беспокоило. При осмотре была выявлена патология шейки матки. Для уточнения диагноза пациентке назначили дополнительные исследования: мазок на кольпоцитологию и мазок, выполненный методом ПЦР, на вирус папилломы человека высокоонкогенных типов», – рассказала врач-акушер-гинеколог поликлиники №1 великолукского филиала ПОКБ Екатерина Баранова. 

Для подтверждения диагноза великолучанка была госпитализирована в гинекологическое отделение, где ей провели биопсию шейки матки. По результатам гистологии было подтверждено онкологическое заболевание.

«Сейчас женщина продолжает обследование и лечение по онкологическому профилю. Этот случай еще раз указывает на важность регулярного посещения женщинами гинеколога, хотя бы раз в год. Во время осмотра врач может выявить необходимость в дополнительных исследованиях», – отмечает Екатерина Баранова.
Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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