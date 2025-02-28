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Общество

«Контент от души»: эксперт дала советы начинающим блогерам

02.03.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Сделать личный блог популярным и начать со временем на нем зарабатывать – заветная мечта многих блогеров. Для того, чтобы начать его вести, главное – не определять свою аудиторию, считает создатель обучающих курсов по рукоделию, преподаватель Катя Лейт. 

«Блог – это про вас и про то, чем вам нравится заниматься, про то, чем вам хочется делиться. Если вы с самого начала начнете делать блог не про вас, а для кого-то, это будет просто полный провал, потому что вам перестанет со временем это доставлять удовольствие, вы выгорите и просто "забьете" на все. А люди не будут чувствовать вас, вашу душу, энергию и не будут вам, соответственно, возвращать эту энергию, вам не будет пищи для продолжения», – рассказала Катя Лейт.

Если создается блог о собственном увлечении, обязательно нужно делиться не только советами, но и переживаниями, советует эксперт.

«Предположим, у вас есть какое-то офигенное хобби, которым вы действительно хотите делиться, показывать его, вы сможете не только давать какие-то советы по своему хобби, но и рассказать какие-то истории взаимодействия с покупателем или делиться своими внутренними переживаниями. Например, как вы переживаете, когда ставите цену на свое изделие или когда ее повышаете. Вот этим тоже очень важно делиться, потому что на самом деле все люди переживают, и какие-то ваши размышления на эту тему, возможно, кому-то помогут», – приводит слова Кати Лейт радио Sputnik.

По ее словам, таким образом блогер становится вдохновением для своей аутентичной аудитории.

«Именно на этой взаимной энергии, на внутреннем кайфе и растут блоги. Это потом уже, со временем, приходит монетизация, реклама, еще что-то. А когда вы только начинаете создавать блог, я считаю, что делать из этого сразу бизнес-проект – провальная идея. Поэтому делайте развлекательный контент от души. Хочется чем-то смешным поделиться – делитесь, делайте видео или посты, хочется поделиться чем-то полезным – делайте полезное. Но не переусердствуйте. Сейчас тренд на то, что от исключительно полезных блогов люди отписываются. Самое главное, наверное, что должно быть в вашем блоге – это ваша мечта, то, к чему вы идете, то, чего вы искренне, всей душой хотите, и на вашу мечту притянутся люди», – заключила Катя Лейт.
Теги: #блогер
Источник: Псковская Лента Новостей
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