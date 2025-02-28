Общество

«Контент от души»: эксперт дала советы начинающим блогерам

Сделать личный блог популярным и начать со временем на нем зарабатывать – заветная мечта многих блогеров. Для того, чтобы начать его вести, главное – не определять свою аудиторию, считает создатель обучающих курсов по рукоделию, преподаватель Катя Лейт.

«Блог – это про вас и про то, чем вам нравится заниматься, про то, чем вам хочется делиться. Если вы с самого начала начнете делать блог не про вас, а для кого-то, это будет просто полный провал, потому что вам перестанет со временем это доставлять удовольствие, вы выгорите и просто "забьете" на все. А люди не будут чувствовать вас, вашу душу, энергию и не будут вам, соответственно, возвращать эту энергию, вам не будет пищи для продолжения», – рассказала Катя Лейт.

Если создается блог о собственном увлечении, обязательно нужно делиться не только советами, но и переживаниями, советует эксперт.

«Предположим, у вас есть какое-то офигенное хобби, которым вы действительно хотите делиться, показывать его, вы сможете не только давать какие-то советы по своему хобби, но и рассказать какие-то истории взаимодействия с покупателем или делиться своими внутренними переживаниями. Например, как вы переживаете, когда ставите цену на свое изделие или когда ее повышаете. Вот этим тоже очень важно делиться, потому что на самом деле все люди переживают, и какие-то ваши размышления на эту тему, возможно, кому-то помогут», – приводит слова Кати Лейт радио Sputnik.

По ее словам, таким образом блогер становится вдохновением для своей аутентичной аудитории.