Общество

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) разработал законопроект, которым предлагается запретить в России продажу алкогольной продукции в выходной день - воскресенье, соответствующий документ он разместил в своем Telegram-канале.

Изменение предлагается внести в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов "не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени" дополнить словами ", а также в выходной день (воскресенье)», - сказано в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние годы в России наблюдается рост продажи и употребления алкогольной продукции. Автор инициативы подчеркивает, что в ряде регионов эту проблему уже начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции, в том числе в Вологодской области и Бурятии.

По мнению парламентария, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией населения.

Свинцов добавляет, что воскресенье отлично подходит как для занятия домашними делами и общения с детьми, так и для занятий спортом или любимым хобби.