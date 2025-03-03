Общество

Александру Лобанову назначили судьей Великолукского городского суда

Указом президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года №93 судьей Великолукского городского суда назначили Александру Лобанову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

26 февраля в торжественной обстановке председатель суда Дмитрий Рудин представил коллегам нового федерального судью.

От имени коллектива суда Дмитрий Рудин поздравил Александру Лобанову с назначением и официальным вступлением в должность, пожелал ей успехов в деле отправления правосудия, позитивного настроения, неугасаемого энтузиазма и дальнейших достижений в профессиональной деятельности.