Новую схему мошенничества с домофонами зафиксировали в Пскове

Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с домофонами и управляющими компаниями, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Схема действует следующим образом: происходит звонок якобы из управляющей компании и сообщают о плановой замене домофонов. Затем убеждают, что теперь у каждой квартиры будет индивидуальный код доступа, а для его получения просят продиктовать СМС-код. Как только жертва сообщает код, мошенники получают доступ к личным данным и могут украсть деньги.
Как защититься:
«Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников», - добавили в администрации.