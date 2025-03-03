Общество

Новую схему мошенничества с домофонами зафиксировали в Пскове

Мошенники придумали новый способ обмана, связанный с домофонами и управляющими компаниями, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема действует следующим образом: происходит звонок якобы из управляющей компании и сообщают о плановой замене домофонов. Затем убеждают, что теперь у каждой квартиры будет индивидуальный код доступа, а для его получения просят продиктовать СМС-код. Как только жертва сообщает код, мошенники получают доступ к личным данным и могут украсть деньги.

Как защититься:

Не передавать СМС-коды – ни управляющие компании, ни банки никогда их не запрашивают;

Перепроверять информацию – стоит позвонить в УК, прежде чем верить звонку;

Помнить: замена домофонов не проводится без согласования с жильцами.

«Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников», - добавили в администрации.