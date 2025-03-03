Общество

Тружеников предприятий и организаций различных сфер деятельности чествовали в Острове

Традиционное торжественное мероприятие «Итоги года», посвящённое чествованию островичей - тружеников предприятий и организаций различных сфер деятельности по итогам прошедшего 2024 года прошло 3 марта, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Обращаясь к присутствующим, глава отметил, что каждого приглашенного на это мероприятие отличает большое трудолюбие, добросовестность, высокий профессионализм и самоотдача, а главное - душевное отношение к труду на своём рабочем месте.

«Провели церемонию награждения в разных номинациях. Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, с большим удовольствием вручил приглашённым ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», - отметил Дмитрий Быстров.

Почётными грамотами, грамотами и благодарственными письмами муниципалитета отмечены ветераны труда, военнослужащие и правоохранители, сотрудники федеральных органов и муниципальных предприятий, работники социальной сферы, культуры и спорта, представители промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, предприниматели.

Кроме того, за высокие показатели деятельности предприятий и организаций в 2024 году Дмитрий Быстров вручил дипломы и благодарности их руководителям.

В рамках отдельной номинации «Крепкая семья – крепкая Россия» глава поблагодарил семью, которая внесла особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций, семью, у которой за плечами 55-летний багаж совместной жизни.

Праздничное настроение для участников мероприятия создали творческие коллективы Острова и Пскова.