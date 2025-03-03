Общество

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоится конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2025»

13–14 марта в Псковский филиал Университета ФСИН России проводит конкурс ораторского мастерства «Oratio – 2025» на тему «Спасибо за Победу», сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

К участию в конкурсе, который проводится в целях формирования умений грамотно, убедительно и красиво излагать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения, приглашаются учащиеся школ и обучающиеся средних специальных учреждений города Пскова вне зависимости от формы и курса обучения.

В первый день конкурса представляются подготовленные выступления по темам (на выбор): «Одна на всех – мы за ценой не постоим!», «Благодарность потомков», «Маленькие герои большой войны и «Пусть не будет войны никогда!».

Продолжительность выступлений не должна превышать 5–7 минут. Последовательность выступлений участников определяется жеребьевкой. Затем участников конкурса интервьюируют члены жюри по теме, связанной с домашним заданием конкурса.

Во второй день участники конкурса в течение трех минут демонстрируют умение импровизировать на тему, которая определяется за несколько минут до начала выступления.

Кроме того, предлагаются задания, позволяющие оценить умения самопрезентации выступающего, отвечать и задавать вопросы, дискутировать.

Заявки на участие принимаются до 10 марта на электронный адрес: grigoreva_olga91@mail.ru