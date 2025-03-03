Общество

В Госдуме предложили создать реестр опасных пород собак

В Госдуме готовят законопроект о создании реестра заводчиков собак потенциально опасных пород, заявил в понедельник зампред думского комитета по экологии Георгий Арапов («Новые люди»).

«Важно запустить реестр заводчиков собак потенциально опасных пород. Сейчас у нас достаточно хаотично устроена отрасль разведения. Заводчики продают щенков на разных платформах, в том числе онлайн», - сказал Арапов.

Парламентарий отметил, что создание данного реестра - необходимый дополнительный этап, «чтобы была возможность контролировать, кому выдана собака, получал ли человек разрешение на то, чтобы завести такую потенциально опасную породу собаки». Он подчеркнул, что человек, планирующий завести у себя собаку такой породы, должен обладать дополнительными компетенциями.

«Не может каждый человек взять собаку, у которой потенциально есть возможность нанести вред другому человеку или другому животному, при этом не зная, как с ней обращаться, не проходя кинологические курсы, не сдавая соответствующих нормативов и правил перед тем, как такую собаку для себя завести», - добавил он.

По словам Арапова, возможный хозяин собаки потенциально опасной породы должен сдать экзамен на знание дрессировки и поведения животного, пишет РИА Новости.

Кроме того, по мнению парламентария, следует расширить список потенциально опасных пород собак, в котором, по его словам, на данный момент числится 12 пород. Арапов добавил, что это возможно проработать при участии кинологов.

«Мы видим часто случаи, когда какие-то инциденты с участием собак происходят с собаками, не входящими в этот список. Мы должны понимать статистику таких инцидентов, почему это происходит, что предшествовало этому, что повлияло на психику животного», - отметил он.

Арапов подчеркнул, что данный законопроект может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.