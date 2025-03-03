Общество

Россельхознадзор внепланово проверит поставщиков «Светофора»

Россельхознадзор готовится к внеплановым проверкам партнеров торговой сети «Светофор». Об этом служба отчиталась первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Россельхоз оценит работу поставщиков и производителей, тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые хранят и продают свои товары в магазинах ритейлера. Уже готовы проекты необходимых поручений правительства, бумаги направлены в кабмин на согласование.

В январе Россельхознадзор уже отчасти проверял документы торговой сети. Например, служба обнаружила нарушения с помощью системы прослеживания животноводческой продукции «Меркурий». Оказалось, что в Ростовской области часть товаров в 60 магазинах сети продавалась без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Об этом регулятор сообщил на своем сайте. Но наказать «Светофор» служба смогла не смогла — такой вид контроля предусматривает лишь выдачу предостережения, пишут «Известия».

Также зимой «Светофор» пережил масштабные внеплановые выездные проверки Роспотребнадзора, они прошли в 45 регионах с 10 по 31 января. Под надзор попали почти 1,5 тыс. магазинов, в них служба отобрала 8,1 тыс. проб. Грубые нарушения обязательных требований эксперты нашли в каждой пятой пробе молочной продукции из почти 3,5 тыс. исследованных, в каждой пятой из 860 проб мясной продукции, в каждой шестой из 246 проб консервов, в каждой четвертой пробе птицы из 167 исследованных. В итоге по суду остановили работу 76 магазинов.

Выездная проверка позволяет комплексно изучить продукцию и деятельность производителя, пояснил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Именно такой контроль позволит Россельхознадзору привлечь нарушителей к административной ответственности. Это коснется тех изготовителей и поставщиков, которые выпустили и продают товары с нарушением обязательных требований.