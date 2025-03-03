Общество

Великолукские активисты РВИО познакомились с выставкой «Униформа России с XVIII века до наших дней»

Члены Великолукского городского краеведческого общества совместно с активом местного отделения Российского военно-исторического общества посетили выставочный зал «Униформа России с XVIII века до наших дней» и познакомились с одноименной выставкой 3 марта, сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель местного отделения РВИО Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

«Экскурсию провел наш товарищ и коллега Вячеслав Игоревич Сизов. Почти час времени пролетел очень быстро, в интересной и непринужденной обстановке. Каждый узнал что-то новое и необычное, смог задать вопросы», - рассказал Дмитрий Белюков.

В книге посетителей остались слова благодарности всем, кто создавал выставку, и пожелания дальнейшего развития выставочному залу.

«Спасибо Вячеславу Сизову за честное служение своему делу!» - заключил Дмитрий Белюков.