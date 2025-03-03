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Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России

04.03.2025 12:10|ПсковКомментариев: 2

Минцифры РФ рассчитывает в 2025 году «полномасштабно закрыть» проблему с кибермошенничеством в России, заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев в Совете Федерации.

«Противодействовать этой угрозе нужно на совершенно новом, качественном уровне для того, чтобы мы действительно, по-настоящему могли поставить в этом вопросе точку», - сказал Лебедев.

Он отметил, что Россия борется с целыми мошенническими группами, а не отдельными физлицами, которые действуют в том числе при поддержке недружественных стран, пишет ТАСС

«Мы очень много проводим в том числе закрытых совещаний. Об этом сегодня подробно я говорить не буду, но, тем не менее, мне кажется, мы точно понимаем, что сегодня путем комплекса мер, в 2025 году, мы сможем создать условия, при которых полномасштабно закроем эту проблему», - заверил замминистра.

Источник: Псковская Лента Новостей
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