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Чем грозит смещение полюсов Земли, рассказали геофизики

В последние годы гипотеза о внезапном смещении полюсов Земли привлекает всё больше внимания как учёных, так и широкой общественности. Екатерина Бородина, научный сотрудник, специализирующийся на изучении геофизических процессов, объяснила, что смещение полюсов — чисто гипотетическое событие, но с потенциально катастрофическими последствиями для нашего мира.

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Смещение полюсов — это событие, при котором географические полюса Земли, а значит и её ось вращения, меняют своё положение относительно земной коры за относительно короткий период времени. Важно не путать этот процесс с прецессией или дрейфом материков, которые происходят медленно и не приводят к глобальным природным катастрофам, уточнила эксперт.

Существуют различные гипотезы, объясняющие, что именно может вызвать подобное смещение:

Движение литосферных плит. Постоянное движение этих огромных блоков земной коры может в определённых условиях изменять форму Земли и влиять на положение полюсов. Изменение магнитного поля планеты. Магнитное поле играет ключевую роль в защите от космического излучения. Любые изменения в этом поле могут повлиять и на положение полюсов. Падение астероида или кометы. Крупное космическое тело, столкнувшееся с Землей, может вызвать значительные изменения в её массе и форме, что ведет к смещению полюсов. Тектоническая активность. Извержения вулканов и землетрясения изменяют распределение массы на планете, что может затронуть и положение полюсов. Изменение климата. Таяние ледников и изменение распределения массы вследствие глобального потепления могут тоже стать факторами смещения.

Если смещение полюсов произойдет, оно может иметь многогранные последствия:

Климатические изменения. Смена полюсов может кардинально изменить океанические течения и погодные системы, вызывая повышение уровня моря и изменение климата в глобальном масштабе. Разрушение инфраструктуры. Землетрясения, цунами и другие природные катаклизмы, вызванные смещением полюсов, могут серьёзно повредить инфраструктуру и привести к значительным человеческим потерям. Изменение магнитного поля. Ослабление или даже исчезновение защитного магнитного поля Земли повысит риск воздействия солнечного и космического излучения.

Смещение полюсов остаётся спорной темой в научном сообществе. Хотя вероятность такого события трудно оценить, понимание потенциальных угроз и подготовка к ним может оказаться критически важной. Исследования продолжаются, и пока учёные не пришли к единому мнению, общество должно быть осведомлено о возможных рисках, пишет RuNews24.ru.